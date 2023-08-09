Алексей Григорiевъ
Место рождения
Дата рождения08.03.1901 ст.
Дата смерти03.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
08.03.1901 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25... Показать все
Крещение
09.03.1901 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Павелъ Дмитрiевъ и крестьянская девица Параскева Дмитрiева 56-25-221-2об-3
Смерть
03.07.1901 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Стефанова сынъ - Алексей 3 (5) июля 1901, 3 мес, отъ младенческой простуды 56-25-221-34об-35
Похороны
05.07.1901 ст.