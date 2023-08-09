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Алексей Григорiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

08.03.1901 ст.

Дата смерти

03.07.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25... Показать все
Крещение
09.03.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Павелъ Дмитрiевъ и крестьянская девица Параскева Дмитрiева 56-25-221-2об-3
Смерть
03.07.1901 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Григорiя Стефанова сынъ - Алексей 3 (5) июля 1901, 3 мес, отъ младенческой простуды 56-25-221-34об-35
Похороны
05.07.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область