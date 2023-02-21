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Богданова Мария Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1916

Дочь: Богданова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1919

Дочь: Богданова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Петроградское родоведческое заведение
Рождение ребёнка
06.09.1924

Дочь: Богданова София Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Родильный дом №12
Работа или профессия
Около 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Домохозяйка
Место жительства
Около 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ул. Желябова д. 5
Смерть
Неизвестно
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