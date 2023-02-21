Богданова Мария Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1916
Дочь: Богданова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.04.1919
Дочь: Богданова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Николаевич
Петроградское родоведческое заведение
Рождение ребёнка
06.09.1924
Дочь: Богданова София Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Николаевич
Родильный дом №12
Работа или профессия
Около 1924
Домохозяйка
Место жительства
Около 1924
Ул. Желябова д. 5
Смерть
Неизвестно