Крюков Василий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
1907 - 9, 1908 - 10
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
1952 - 1954 жили в д.Криуши
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крюков Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крюкова Галина Терентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Крюкова Капиталина Терентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Крюкова Серафима Терентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Крюков Геннадий Терентьевич
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Крюкова Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крюкова Нина Терентьевна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Крюков Виктор Терентьевич
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно