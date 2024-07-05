Крюков Василий Терентьевич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Василий Терентьевич

Крюков Василий Терентьевич

Место рождения

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Крюков Терентий Васильевич

Мать: Крюкова Ксения Евфилиевна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1907 - 9, 1908 - 10
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Парасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954 жили в д.Криуши
Рождение ребёнка
1924

Сын: Крюков Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крюкова Галина Терентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Крюкова Капиталина Терентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Крюкова Серафима Терентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1933

Сын: Крюков Геннадий Терентьевич

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Крюкова Валентина Терентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Крюкова Нина Терентьевна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1945

Сын: Крюков Виктор Терентьевич

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ивановна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.