Поникаровская (Зорина) Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская (Зорина) Параскева Афанасьевна

Место рождения

Большое Каликино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Зорин Афанасий

Мать: не указана

Большое Каликино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Поникаровский Илья Иванович

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Поникаровская Федора Ивановна

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1772

Сын: Поникаровский Иоаким Иванович

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Поникаровская Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1777

Сын: Поникаровский Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1781

Сын: Поникаровский Карп Иванович

Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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