Поникаровская (Зорина) Параскева Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Зорин Афанасий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Поникаровский Илья Иванович
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Поникаровская Федора Ивановна
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1772
Сын: Поникаровский Иоаким Иванович
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Поникаровская Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1777
Сын: Поникаровский Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1781
Сын: Поникаровский Карп Иванович
Отец ребёнка: Поникаровский Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно