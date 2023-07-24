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Андрон

Место рождения

починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии

Дата рождения

1575

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1575

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
Около 1610

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии