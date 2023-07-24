Андрон
Место рожденияпочинок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Дата рождения1575
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1575
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
Около 1610
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
починок Новое Село в Девятинах Вытегорского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии