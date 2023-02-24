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Симонова Фекла Зубарева

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Зубарев Егор Григорьевич

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Симонов Андрей Герасимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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