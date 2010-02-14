Чекалова (Черникова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1918
Дата смерти14.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Смирнова Лидия Наумовна
Отец ребёнка: Горелов Наум
Рождение ребёнка
10.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горелов Наум
Рождение ребёнка
03.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горелов Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2010