Чекалова (Черникова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Черникова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1918

Дата смерти

14.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Смирнова Лидия Наумовна

Отец ребёнка: Горелов Наум

Рождение ребёнка
10.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Наум

Рождение ребёнка
03.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Александр Васильевич

Смерть
14.02.2010
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