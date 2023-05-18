Паньков Александр
Место рожденияг. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Дата рождения26.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1951
Отец: Паньков Дмитрий
г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
23.10.1971
Сын: Паньков Владимир
Мать ребёнка: Панькова (дроздова) Вера
г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1978
Сын: Паньков Андрей
Мать ребёнка: Панькова (дроздова) Вера
Рождение ребёнка
16.07.1989
Дочь: Мильчакова (панькова) Марина
Мать ребёнка: Панькова (дроздова) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панькова (дроздова) Вера