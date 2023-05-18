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Паньков Александр

Место рождения

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия

Дата рождения

26.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1951

Отец: Паньков Дмитрий

Мать: Панькова (васильева) Надежда

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
23.10.1971

Сын: Паньков Владимир

Мать ребёнка: Панькова (дроздова) Вера

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1978

Сын: Паньков Андрей

Мать ребёнка: Панькова (дроздова) Вера

Рождение ребёнка
16.07.1989

Дочь: Мильчакова (панькова) Марина

Мать ребёнка: Панькова (дроздова) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькова (дроздова) Вера