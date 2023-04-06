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Антонов (село Покровское) Иван

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Место рождения

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между 1813 и 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1815

Отец: Федоров (?село Покровское) Антон

Мать: Прасковья

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Варвара

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Варвара

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Варвара

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Иванов (село Покровское) Василий

Мать ребёнка: Варвара

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Варвара

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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