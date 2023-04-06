Антонов (село Покровское) Иван
Место рождения
Дата рожденияМежду 1813 и 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1815
Отец: Федоров (?село Покровское) Антон
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Иванов (село Покровское) Василий
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Около 1852
Смерть
Неизвестно