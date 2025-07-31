Бердников Александр Сергеевич
мужской, родился 14.06.1939
умер 15.09.2023, Аксай, Ростовская область
ОтецБердников Сергей Николаевич05.07.1907 г.р.
МатьБердникова (Щепелева) Любовь Васильевна16.09.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Аксай Ростовской области
Смерть
15.09.2023
Аксай, Ростовская область