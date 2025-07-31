Бердников Александр Сергеевич 14.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Бердников Александр Сергеевич

Автор
СБ
Бердникова С.

мужской, родился 14.06.1939

умер 15.09.2023, Аксай, Ростовская область

Отец
Бердников Сергей Николаевич05.07.1907 г.р.
Мать
Бердникова (Щепелева) Любовь Васильевна16.09.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1939

Отец: Бердников Сергей Николаевич

Мать: Бердникова (Щепелева) Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аксай Ростовской области

Смерть
15.09.2023
Аксай, Ростовская область

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