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Попова (Никоненко) Дарья
Попова (Никоненко) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Никоненко Аким
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Никоненко Аким
Мать: не указана
Смерть
1990
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