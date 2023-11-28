Варлакова Агрипина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно