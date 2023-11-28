Варлакова Агрипина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Агрипина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Варлаков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Варлаков Осип Андреевич

Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Варлаков Андрей Степанович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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