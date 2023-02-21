Чеботарёв Афанасий Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 11.02.1891 и 11.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1891 и 11.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1911
+Поручитель по невесте - Станоткин Карп Лукьянович Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Чеботарёва Варвара Трифоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно