Чеботарёв Афанасий Флорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Афанасий Флорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1911

Жена: Чеботарёва Варвара Трифоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
+Поручитель по невесте - Станоткин Карп Лукьянович Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Мать ребёнка: Чеботарёва Варвара Трифоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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