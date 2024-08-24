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Сугачков Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956

Отец: Сугачков Федор Алексеевич

Мать: Сугачкова (Команденка) Софья Миноевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
06.04.1978

Сын: Сугачков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
06.11.1985

Дочь: Короткова (Сугачкова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна

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