Сугачков Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1956
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
06.04.1978
Сын: Сугачков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1985
Дочь: Короткова (Сугачкова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Сугачкова (Мокеева) Ольга Федоровна