Дмитриевский Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевский Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1957

Дата смерти

14.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957

Отец: Дмитриевский Борис Аркадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
14.12.2005
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