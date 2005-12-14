Дмитриевский Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1957
Дата смерти14.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1957
Отец: Дмитриевский Борис Аркадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
14.12.2005