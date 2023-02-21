Шумков Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1970
Сын: Шумков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Яковлева Светлана Александровна
Рождение ребёнка
03.07.1975
Сын: Шумков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Яковлева Светлана Александровна
Рождение ребёнка
15.01.1983
Сын: Шумков Борис Владимирович
Мать ребёнка: Яковлева Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно