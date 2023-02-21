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Шумков Владимир Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1970

Сын: Шумков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева Светлана Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.07.1975

Сын: Шумков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева Светлана Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.01.1983

Сын: Шумков Борис Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева Светлана Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Светлана Александровна

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