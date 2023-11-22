Дульцева Любовь Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дульцева Любовь Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1976

Отец: Соколов Игорь Александрович

Мать: Соколова Антонина Афанасьева

Рождение ребёнка
12.01.2003

Дочь: Дульцева Анна Игоревна

Отец ребёнка: Дульцев Игорь Евгеньевич

Рождение ребёнка
02.07.2004

Сын: Дульцев Артём Игоревич

Отец ребёнка: Дульцев Игорь Евгеньевич

Рождение ребёнка
15.11.2019

Сын: Дульцев Александр Игоревич

Отец ребёнка: Дульцев Игорь Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дульцев Игорь Евгеньевич

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