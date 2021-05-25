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Ладан Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

25.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: Гавриков Павел Андрианович

Мать: Гаврикова Ефросинья

Рождение ребёнка
15.09.1961

Дочь: Русинович Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Ладан Григорий Захарович

Рождение ребёнка
26.05.1963

Сын: Ладан Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Ладан Григорий Захарович

Рождение ребёнка
12.08.1968

Дочь: Ладан Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ладан Григорий Захарович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.05.2021
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