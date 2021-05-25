Ладан Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1940
Дата смерти25.05.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940
Отец: Гавриков Павел Андрианович
Мать: Гаврикова Ефросинья
Рождение ребёнка
15.09.1961
Дочь: Русинович Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Ладан Григорий Захарович
Рождение ребёнка
26.05.1963
Отец ребёнка: Ладан Григорий Захарович
Рождение ребёнка
12.08.1968
Дочь: Ладан Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ладан Григорий Захарович
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.05.2021