Худов Александр Николаевич
Место рожденияЛипецкая область Данковский район с.Ново-Петровка
Дата рождения04.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1964
Рождение ребёнка
13.11.1987
Сын: Худов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Худова (Кочегарова) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худова (Кочегарова) Марина Васильевна