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Худов Александр Николаевич

Место рождения

Липецкая область Данковский район с.Ново-Петровка

Дата рождения

04.02.1964

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1944 г.р.

Дети

1987 г.р.
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1964

Отец: Худов Николай Сергеевич

Мать: Худова (Пименова) Раиса Герасимовна

Рождение ребёнка
13.11.1987

Сын: Худов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Худова (Кочегарова) Марина Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худова (Кочегарова) Марина Васильевна

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