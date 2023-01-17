Нефедов Антип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедов Антип

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Антипова

Мать ребёнка: Нефедова Анна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксинья Антипова

Мать ребёнка: Нефедова Анна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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