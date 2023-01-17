Нефедов Антип
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Антипова
Мать ребёнка: Нефедова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксинья Антипова
Мать ребёнка: Нефедова Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефедова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно