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Гусев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1927 и 1929

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1927 и 1929

Отец: Гусев Гавриил

Мать: Гусева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Инна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Инна

Смерть
1982
Причина смерти: Рак
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