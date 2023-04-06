Гусев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1927 и 1929
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1927 и 1929
Отец: Гусев Гавриил
Мать: Гусева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Инна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Инна
Смерть
1982
Причина смерти: Рак