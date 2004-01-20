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Бердников максим Иванович
Бердников максим Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Бердников Иван Николаевич
1983 г.р.
Мать
Бердникова Светлана Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2004
Отец:
Бердников Иван Николаевич
Мать:
Бердникова Светлана Александровна
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