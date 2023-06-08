Крахмалев Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрахмалев Виктор Михайлович

Крахмалев Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1925

Дата смерти

04.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1925

Отец: Крахмалев Михаил

Мать: Литвишкина Агафья

Рождение ребёнка
26.09.1951

Дочь: Крахмалева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Горященко Вера Павловна

Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Крахмалева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Горященко Вера Павловна

Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахмалева Наталья

Мать ребёнка: Горященко Вера Павловна

Смерть
04.05.1993