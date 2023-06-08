Крахмалев Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1925
Дата смерти04.05.1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1925
Отец: Крахмалев Михаил
Мать: Литвишкина Агафья
Рождение ребёнка
26.09.1951
Дочь: Крахмалева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Горященко Вера Павловна
Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Крахмалева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Горященко Вера Павловна
Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крахмалева Наталья
Мать ребёнка: Горященко Вера Павловна
Смерть
04.05.1993