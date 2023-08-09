Михаил Тихонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1827
Жена: Наталия Космина
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое) | ГАСО ф 48 оп 1 д 731 Церковь Николая Чудотворца в Мокром 1817-1830
Рождение ребёнка
28.01.1828
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Наталия Космина
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовые люди Алексей Кострюков и Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской г... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1829
Дочь: Столярова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Наталия Космина
1859г- Хут. влад., 1 двор, 3 м. и 2 ж.; 1904г - Влад. усадьба, 1 двор, 2 м и 3 жен. | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.)
Рождение ребёнка
02.03.1832
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Наталия Космина
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовый человек Алексей Алексеев и рузского мещанина Михаила Стефанова жена Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1834
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Наталия Космина
восприемники при крещении – города Рузы купца 3-й гильдии Михаила Стефанова дети Михаил и Мария Михайловы | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской... Показать все
Смерть
После 1834
Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.)