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Михаил Тихонов

Место рождения

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Тихон

Мать: ?

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
09.05.1827

Жена: Наталия Космина

Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое) | ГАСО ф 48 оп 1 д 731 Церковь Николая Чудотворца в Мокром 1817-1830
Рождение ребёнка
28.01.1828

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовые люди Алексей Кострюков и Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской г... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1829

Дочь: Столярова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
1859г- Хут. влад., 1 двор, 3 м. и 2 ж.; 1904г - Влад. усадьба, 1 двор, 2 м и 3 жен. | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.)
Рождение ребёнка
02.03.1832

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовый человек Алексей Алексеев и рузского мещанина Михаила Стефанова жена Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом... Показать все
Рождение ребёнка
29.05.1834

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
восприемники при крещении – города Рузы купца 3-й гильдии Михаила Стефанова дети Михаил и Мария Михайловы | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской... Показать все
Смерть
После 1834
Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.)