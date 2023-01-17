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Чеканов Александр Константинович

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Место рождения

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чеканов Константин Александров

Мать: Чеканова Анисья Алексеевна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.10.1895 ст.

Жена: Чеканова Александра Федоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Воскресенская церковь на Площадке города Костромы
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чеканова Вера Александровна

Мать ребёнка: Чеканова Александра Федоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шишкина Анна Александровна

Мать ребёнка: Чеканова Александра Федоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1943
Кострома, город Кострома, Костромская область
Жена Данилова Александра Федоровна
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