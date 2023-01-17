Чеканов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
01.10.1895 ст.
Воскресенская церковь на Площадке города Костромы
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чеканова Вера Александровна
Мать ребёнка: Чеканова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шишкина Анна Александровна
Мать ребёнка: Чеканова Александра Федоровна
Смерть
1943
Жена Данилова Александра Федоровна