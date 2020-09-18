Юдина (Стрельцова) Наталья
Место рожденияАмурская область, Россия
Дата рождения14.01.1951
Дата смерти18.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951
Отец: Стрельцов Николай
Мать: Стрельцова Маргарита
Амурская область, Россия
Бракосочетание
19.?.1969
Муж: скрыто настройками приватности
Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
26.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Серышево, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Серышево, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
18.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Серышево, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
18.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Серышево, Амурская область, Россия
Смерть
18.09.2020
Серышево
Похороны
Неизвестно
с. Серышево, Амурская область