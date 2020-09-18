Юдина (Стрельцова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Стрельцова) Наталья

Место рождения

Амурская область, Россия

Дата рождения

14.01.1951

Дата смерти

18.09.2020

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1951

Отец: Стрельцов Николай

Мать: Стрельцова Маргарита

Амурская область, Россия
Бракосочетание
19.?.1969

Муж: скрыто настройками приватности

Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
26.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Серышево, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
24.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Серышево, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
18.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Серышево, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
18.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Серышево, Амурская область, Россия
Смерть
18.09.2020
Серышево
Похороны
Неизвестно
с. Серышево, Амурская область