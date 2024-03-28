Зыкова Авдотья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анцыфорова (Зыкова) Вера Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Федорович
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Зыков Степан Федорович
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1763
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Смерть
Неизвестно