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Зыкова Авдотья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Степан Федорович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анцыфорова (Зыкова) Вера Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Федорович

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Рождение ребёнка
1761

Сын: Зыков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Федорович

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1763
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Смерть
Неизвестно

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