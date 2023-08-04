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Болдуева Полина Кирилловна
Болдуева Полина Кирилловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Болдуев Кирилл Антонович
1895 г.р.
Мать
Болдуева Александра Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Болдуев Кирилл Антонович
Мать:
Болдуева Александра Фёдоровна
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