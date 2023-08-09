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Тушкова Евдокия Клементьевна

Место рождения

Новоисетское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Неизвестно

Отец: Тушков Клементий Иванович

Мать: Тушкова Фитиния Данииловна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область