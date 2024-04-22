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Козьма Глебович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
04.02.1862 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1862 Апухлицы крестьянский сын Кирилл Иванович 1ым браком Горок крестьянская девица Евдокия Власовна 1ым браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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