Козьма Глебович
Место рождения
Дата рожденияДо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846 ст.
Поручитель
04.02.1862 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.02.1862 Апухлицы крестьянский сын Кирилл Иванович 1ым браком Горок крестьянская девица Евдокия Власовна 1ым браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно