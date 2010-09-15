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Лайпанов Ислам Халисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2010

Отец: Лайпанов Шамиль Халисович

Мать: Кочкарова Аминат Рамазановна