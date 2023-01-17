Покрашенко Александр Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1930
Дата смерти19.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покрашенко Валентина Андреевна
Анучино, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
19.09.1985
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край