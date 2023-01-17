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Покрашенко Александр Арсеньевич

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Место рождения

Ширяевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

06.09.1930

Дата смерти

19.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покрашенко Валентина Андреевна

Анучино, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
19.09.1985
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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