(Мухаметгалиева) Сахиба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Балхизбану
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гадильбану
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Резяп
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шамсибану
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно