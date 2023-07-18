(Мухаметгалиева) Сахиба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухаметгалиева) Сахиба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Балхизбану

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гадильбану

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаметгалиев Мухамадий

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Резяп

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шамсибану

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мухаметгалиев Мухаметдин

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мухамедияров Хайритдин

Отец ребёнка: Мухамедияров Мухаметгали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедияров Мухаметгали

Смерть
Неизвестно