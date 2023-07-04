Фаткуллина (Фаяршина) Гульнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина (Фаяршина) Гульнур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Радмир Айратович

Отец ребёнка: Фаткуллин Айрат Аухатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Айназ Айратович

Отец ребёнка: Фаткуллин Айрат Аухатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаткуллин Альмир Айратович

Отец ребёнка: Фаткуллин Айрат Аухатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаткуллин Айрат Аухатович