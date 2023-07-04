Фаткуллина (Фаяршина) Гульнур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Радмир Айратович
Отец ребёнка: Фаткуллин Айрат Аухатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Айназ Айратович
Отец ребёнка: Фаткуллин Айрат Аухатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаткуллин Альмир Айратович
Отец ребёнка: Фаткуллин Айрат Аухатович
Бракосочетание
Неизвестно