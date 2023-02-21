Грудева (Кляритская) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Добровольская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1899
Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич
Смерть
1938