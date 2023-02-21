Грудева (Кляритская) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудева (Кляритская) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Добровольская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Грудев Павел Иванович

Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Грудев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Грудев Серафим Иванович

Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Грудев Иван Андреевич

Смерть
1938
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