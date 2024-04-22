Черняк Абрам Моисеевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1911
Дата смерти12.05.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1911
Отец: Чернякъ Мовша Залмановъ
Мать: Соня
Образование
С 1928 по 1932
Рославль
Педагогический техникум
Образование
С ?.09.1934 по 26.06.1940
Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева
Образование
Между 1941 и 1942
Киргизия, г. Фрунзе
Курсы политруков
Военная служба
1941
Киргизия, г. Фрунзе
Курсы политруков
Образование
Между 18.08.1942 и 01.04.1943
Высший Военно-педагогический институт Красной Армии
Образование
Между 1942 и 1943
Узбекистан, Ташкент
Курсы политруков
Бракосочетание
13.03.1946
Жена: Черняк Гитель Абрамовна
Рождение ребёнка
25.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняк Гитель Абрамовна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Соня Абрамовна
Мать ребёнка: Черняк Гитель Абрамовна
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
12.05.1972
Причина смерти: Инсульт
Похороны
14.05.1972