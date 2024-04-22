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Черняк Абрам Моисеевич

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Место рождения

Хиславичи, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.08.1911

Дата смерти

12.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1911

Отец: Чернякъ Мовша Залмановъ

Мать: Соня

Хиславичи, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Образование
С 1928 по 1932
Рославль
Педагогический техникум
Образование
С ?.09.1934 по 26.06.1940
Москва, город федерального значения Москва
Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева
Образование
Между 1941 и 1942
Киргизия, г. Фрунзе
Курсы политруков
Военная служба
1941
Киргизия, г. Фрунзе
Курсы политруков
Образование
Между 18.08.1942 и 01.04.1943
Москва, город федерального значения Москва
Высший Военно-педагогический институт Красной Армии
Образование
Между 1942 и 1943
Узбекистан, Ташкент
Курсы политруков
Бракосочетание
13.03.1946

Жена: Черняк Гитель Абрамовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняк Гитель Абрамовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Соня Абрамовна

Мать ребёнка: Черняк Гитель Абрамовна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
12.05.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
14.05.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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