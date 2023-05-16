Кыргыс Артыш Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Кыргыс Ариуна Артышовна
Мать ребёнка: Кыргыс Айнара Семеновна
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Кыргыс Аюша Артышовна
Мать ребёнка: Кыргыс Айнара Семеновна
Рождение ребёнка
2018
Мать ребёнка: Кыргыс Айнара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кыргыс Айнара Семеновна