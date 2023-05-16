Кыргыс Артыш Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКыргыс Артыш Викторович

Кыргыс Артыш Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Кыргыс Виктор Кара-оолович

Мать: Кыргыс Галина Шойдаровна

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Кыргыс Ариуна Артышовна

Мать ребёнка: Кыргыс Айнара Семеновна

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Кыргыс Аюша Артышовна

Мать ребёнка: Кыргыс Айнара Семеновна

Рождение ребёнка
2018

Сын: Кыргыс Аралчын Артышович

Мать ребёнка: Кыргыс Айнара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кыргыс Айнара Семеновна