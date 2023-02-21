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Гаврилов Рэм Александрович

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Место рождения

с. Синельниково, Синельниковского района, Павлоградского округа, Днепропетровская губерния, Украина

Дата рождения

20.10.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1924

Отец: Гаврилов Александр Гаврилович

Мать: Гаврилова Елена Григорьевна

с. Синельниково, Синельниковского района, Павлоградского округа, Днепропетровская губерния, Украина
Рождение ребёнка
16.12.1948

Дочь: Гаврилова Валентина Рэмовна

Мать ребёнка: Гаврилова Елизавета Леонтьевна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.01.1955

Сын: Гаврилов Александр Рэмович

Мать ребёнка: Гаврилова Елизавета Леонтьевна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Елизавета Леонтьевна

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