Гаврилов Рэм Александрович
Место рожденияс. Синельниково, Синельниковского района, Павлоградского округа, Днепропетровская губерния, Украина
Дата рождения20.10.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1924
с. Синельниково, Синельниковского района, Павлоградского округа, Днепропетровская губерния, Украина
Рождение ребёнка
16.12.1948
Дочь: Гаврилова Валентина Рэмовна
Мать ребёнка: Гаврилова Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.01.1955
Сын: Гаврилов Александр Рэмович
Мать ребёнка: Гаврилова Елизавета Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно