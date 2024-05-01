Хрустова Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрустова Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрустов Виссарион Федотович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрустов Виссарион Федотович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрустов Виссарион Федотович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрустов Виссарион Федотович

Смерть
Неизвестно

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