Одеров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти12.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одеров Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одерова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одерова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1995