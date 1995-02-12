Одеров Николай Иванович 23.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одеров Николай Иванович

Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

12.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одеров Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одерова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одерова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одерова (Меледина) Клавдия Васильевна

Смерть
12.02.1995

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