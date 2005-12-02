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Макарова Анна Сергеевна
Макарова Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.2005
Пол
Женский
Отец
Макаров Сергей Викторович
1961 г.р.
Мать
Макарова Елена Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2005
Отец:
Макаров Сергей Викторович
Мать:
Макарова Елена Владимировна
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