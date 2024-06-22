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Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

28.09.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Смерть
28.09.1819

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