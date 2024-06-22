Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти28.09.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Смерть
28.09.1819