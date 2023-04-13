Осипова (Дуванова) Александра
Место рождениярп Елатериновка
Дата рождения08.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Отец: Егор
Мать: не указана
рп Елатериновка
Рождение ребёнка
09.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Виктор
Барановка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Виктор
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Виктор
Смерть
Неизвестно