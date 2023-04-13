Осипова (Дуванова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Дуванова) Александра

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Место рождения

рп Елатериновка

Дата рождения

08.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: Егор

Мать: не указана

рп Елатериновка
Рождение ребёнка
09.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Виктор

Барановка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Виктор

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Виктор

Смерть
Неизвестно
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