Канзепарова (Давлетова) Рузиля Караматовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давлетов Карамат Губдуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канзепаров Рифат Разифович
Отец ребёнка: Канзепаров Разиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канзепарова Ралина Разифовна
Отец ребёнка: Канзепаров Разиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канзепаров Разиф