Канзепарова (Давлетова) Рузиля Караматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канзепарова (Давлетова) Рузиля Караматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлетов Карамат Губдуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канзепаров Рифат Разифович

Отец ребёнка: Канзепаров Разиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канзепарова Ралина Разифовна

Отец ребёнка: Канзепаров Разиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канзепаров Разиф