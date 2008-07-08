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Майорова Софья Олеговна
Майорова Софья Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2008
Пол
Женский
Отец
Майоров Олег
Мать
Майорова (Казакова) Елена Александовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2008
Отец:
Майоров Олег
Мать:
Майорова Елена Александовна
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