Образцова (Голубева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова (Голубева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Николай Иванович