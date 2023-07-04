Алешина (Сидорова) Вера Петровна
Место рожденияс. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Дата рождения12.09.1929
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929
Отец: Сидоров Петр Иванович
с. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Бракосочетание
15.09.1954
Муж: не указан
Барковский с.совет Ераховский р-он Рязанская обл
Рождение ребёнка
30.06.1961
Дочь: Лучина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоцветова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович
Смерть
1983