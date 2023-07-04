Алешина (Сидорова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Сидорова) Вера Петровна

Место рождения

с. Свинчус Ераховский район Рязанской области

Дата рождения

12.09.1929

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1929

Отец: Сидоров Петр Иванович

Мать: Сидорова Ольга Степановна

с. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Бракосочетание
15.09.1954

Муж: не указан

Барковский с.совет Ераховский р-он Рязанская обл
Рождение ребёнка
30.06.1961

Дочь: Лучина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоцветова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Алешин Анатолий Иванович

Смерть
1983