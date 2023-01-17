Климук (Шумилова) Екатерина Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1860 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.12.1861 ст.
Дочь: Климук Анаталия Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Захарович
Рождение ребёнка
15.09.1869 ст.
Отец ребёнка: Климук Иван Захарович
Рождение ребёнка
26.04.1872 ст.
Отец ребёнка: Климук Иван Захарович
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.
Дочь: Климук Мария Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Захарович
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Семенюк Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Климук Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климук Иван Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно