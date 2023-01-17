Климук (Шумилова) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Шумилова) Екатерина Кирилловна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
16.10.1860 ст.

Муж: Климук Иван Захарович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.12.1861 ст.

Дочь: Климук Анаталия Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Захарович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.09.1869 ст.

Сын: Климук Никита Иванович

Отец ребёнка: Климук Иван Захарович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.04.1872 ст.

Сын: Климук Василий Иванович

Отец ребёнка: Климук Иван Захарович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.

Дочь: Климук Мария Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Захарович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Семенюк Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Климук Иван Захарович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Григорий Иванович

Отец ребёнка: Климук Иван Захарович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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