Заговало Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Заговало Матрёна
Мать ребёнка: Заговало Наталья Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башун Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Заговало Наталья Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950