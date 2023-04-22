Заговало Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заговало Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Заговало Матрёна

Мать ребёнка: Заговало Наталья Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башун Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Заговало Наталья Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заговало Наталья Ефремовна

Смерть
1950
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