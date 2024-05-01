Беляков Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1946
Дата смерти19.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жеребятьева Людмила
Рождение ребёнка
18.11.1970
Дочь: Белякова Жанна Викторовна
Мать ребёнка: Белякова Лариса
Смерть
19.01.1980