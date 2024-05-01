Беляков Виктор Федорович 27.06.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляков Виктор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1946

Дата смерти

19.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1946

Отец: Беляков Федор Максимович

Мать: Белякова Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребятьева Людмила

Рождение ребёнка
18.11.1970

Дочь: Белякова Жанна Викторовна

Мать ребёнка: Белякова Лариса

Смерть
19.01.1980

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